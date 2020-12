O prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, assinou um aditivo referente ao Termo de Colaboração firmado entre a prefeitura, por meio da secretaria da Pesca, e o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental. O documento visa a prorrogação do prazo para a continuidade do projeto de educação ambiental junto a comunidades de pescadores artesanais do município. O novo prazo para a execução da proposta se encerra em abril de 2021. O projeto é nomeado "Educação ambiental em comunidades pesqueiras artesanais: valorizando nosso ambiente e nossas ações". Trata-se de um trabalho piloto, com a realização de oficinas voltadas para a conscientização ambiental, abordando diversas temáticas relacionadas com a rotina de pescadores e pescadoras artesanais, em regiões como Ilha dos Marinheiros, Torotama, São Miguel, Bosque e Bernadeth.