Fisioterapia ajuda pacientes na recuperação da Covid-19 em Bento

A fisioterapia tem tido um papel fundamental tanto no início do tratamento da Covid-19 como na recuperação da doença. Em virtude disso, desde o início de setembro, com objetivo de reabilitar pacientes acometidos pela Covid-19 e prevenir doenças, a secretaria da Saúde de Bento Gonçalves iniciou a busca ativa dos pacientes para reabilitação cardiopulmonar. O serviço conta com quatro fisioterapeutas especializados, que realizam o atendimento no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo.

Até o Natal, foram realizados 342 procedimentos. Destes, 173 confirmados e suspeitos da Covid-19, 39 atendimentos de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, que no momento acompanha 14 pacientes em reabilitação por sequelas desencadeadas pela Covid-19. O serviço também abrange pacientes que precisam de atendimento em casa.

Mario Ernesto Lencina Rodrigues, 37 anos, é um dos pacientes atendidos. Ele permaneceu em leito de UTI por 11 dias, após a confirmação da Covid-19. Teve acometimento pulmonar estimado em 50% com necessidade de intubação e ventilação mecânica.

Após alta hospitalar segue sendo atendido pela equipe. "As equipes realizam um trabalho muito importante com estes pacientes acometidos pela Covid-19. Atuando tanto na recuperação pulmonar como na dificuldade de locomoção apresentada após longos períodos de internação, e estamos tendo excelentes resultados. Ver a evolução do Mario, nos motiva e nos dá a certeza de estar fazendo a diferença para estas pessoas", destaca o secretário de Saúde, Gilberto Junior.