Crianças de São Leopoldo receberão kits de higiene bucal

Em 2021, as crianças de São Leopoldo terão mais um reforço na higiene pessoal em tempos de pandemia. A secretaria municipal de Saúde realizou a entrega dos kits de saúde bucal para as escolas pactuadas com o Programa Saúde na Escola (PSE). Ao todo, foram adquiridos 10 mil kits, que contêm uma pasta de dente, uma escova, uma caixinha de fio dental e uma garrafa d'água squezze, para que os alunos utilizem quando as aulas presenciais retornarem, evitando assim uma exposição, visto que os bebedouros ainda não poderão ser utilizados.

"Os kits foram adquiridos com o objetivo de serem distribuídos para as crianças da rede municipal, ainda que as aulas presenciais não retornem, o material será entregue junto com o próximo kit de alimentação, em fevereiro. A secretaria está elaborando, também, um material audiovisual para reforçar a importância da hidratação no verão e dos cuidados com a saúde bucal, para que nesse período não se tenha um descuido com a escovação, ocasionando no aumento de caries e outros agravos", ressaltou o secretário da Saúde Ricardo Charão.

O programa foi criado com o intuito de contribuir no fortalecimento das ações na perspectiva do desenvolvimento integral, proporcionando à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento dos jovens. Na cidade, oito escolas participam da iniciativa.