Prédio da Estação de Carlos Barbosa será revitalizado

Após ser aprovado definitivamente o projeto que contempla a requalificação do Prédio Histórico da Estação, a prefeitura de Carlos Barbosa afirmou que já está tudo preparado para que as obras iniciem. Até agosto de 2020, o município havia captado um montante de R$ 930 mil com as empresas Tramontina e Gerdau.

Além de ter outras empresas engajadas neste projeto, o valor chegou R$ 2.085 milhões, o que representa 45,24% do investimento total da reforma. A empresa Tramontina contribuiu com R$ 1.480 milhão, a Gerdau com R$ 550 mil, o Sicoob com R$50 mil e a Galvanotek com R$ 5 mil.

A nova estrutura do Prédio da Estação contará com auditório, salas de exposições, depósito e banheiros. No projeto contempla um amplo auditório que servirá para atividades culturais múltiplas, como audiências públicas, aulas, sala de projeção e cinema cult (sem intenção comercial), atendendo as normas atuais para acessibilidade e segurança.