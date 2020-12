Música leva alento e felicidade para dentro de hospital em São Leopoldo

A direção do Hospital Centenário presenteou funcionários com a música durante o Natal. Artistas da cidade levaram a paz e a alegria aos corredores da instituição durante o período crítico da pandemia. Miro Nunes, Luísa Gonçalves, Paulinho Trindade e Gustavo Zamberlan cantaram em turnos diferentes para que todos os funcionários da instituição fossem agraciados.

A Música Popular Brasileira foi o repertório escolhido para aliviar a tensão diária. Em todas as unidades, os músicos promoveram momentos de descontração e de muita emoção. "Agradeço a Deus pelo meu dom de cantar e poder levar alegria para esses anjos", disse Miro Nunes. Assim como Miro, Luísa Gonçalves também agradeceu. "Vocês fazem toda a diferença, são uma bênção para todos nós", afirmou.

A voz do músico Jader Pes ecoou em todas os leitos do hospital, com canções de louvor com palavras de fé, amor e esperança. A mensagem de Jader aos pacientes foi de fortalecimento neste momento de angústia. Em todas as unidades a emoção levou às lágrimas pacientes e acompanhantes. Na maternidade, as mamães com seus bebês no colo formaram um coro para acompanhar a música de Jader. Nos leitos, familiares com as mãos erguidas e olhos fechados cantaram em louvação.

Para Michele da Silva Alves, acompanhante da mãe, a música de Jader foi uma bênção. "Foi lindo, a voz dele alcança a alma", disse. Em uma das unidades, a paciente Jôse Pinheiro cantou com o músico proporcionando um momento de grande emoção a todos. "Foi gravado, né? Quero mandar pra minha filha ver", falou orgulhosa.

Desde o início da pandemia, os profissionais da saúde são homenageados, chamados de heróis, anjos, acalentados por toda a população. Nessa ação, eles, os funcionários da Área Covid do Hospital Centenário, que fizeram as homenagens. Acompanhados pelo músico Alex Camboim, de Charqueadas e pelo tradicionalista Régis Marques, técnicas de enfermagem e enfermeiras cantaram para os pacientes. Em coro, andaram pelos leitos clínicos e de UTI.