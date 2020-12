INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 28/12/2020. Alterada em 28/12 às 03h00min Multipalco é inaugurado no Parque Eduardo Gomes, em Canoas

Obra, que faz parte da revitalização do local, teve custo de R$ 1,6 mi /Jhennifer Wollenhaupt/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeitura de Canoas inaugurou o Multipalco do Parque Eduardo Gomes. A estrutura vai permitir que o município tenha um local adequado para eventos. Ao todo, são 469,53 m², que compreendem o palco para apresentação de shows, camarins, banheiros, área técnica e sala de apoio. A obra teve um investimento total no valor de R$ 1,6 milhão.

Realizado a partir de verba federal, o Multipalco faz parte de um complexo maior, que envolve também a cobertura da cancha de laço. "Esta obra permite que a prefeitura possa, a partir de agora, ter uma economia imensa em estrutura quando for realizar eventos culturais no parque Eduardo Gomes. Este multipalco é uma conquista para os canoenses", ressaltou o prefeito, Luiz Carlos Busato.

O secretário municipal da Cultura e do Turismo, Mauri Grando, salientou que o espaço vai criar mais oportunidades para que a cultura dentro de Canoas possa ser melhor celebrada e o turismo seja fomentado. "É com grande orgulho que conseguimos realizar este sonho, que só foi possível graças ao empenho do prefeito Busato. É um grande legado que vai ficar para a cultura na cidade, além de fomentar o turismo e a economia", disse Grando.