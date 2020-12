Novo Hamburgo se destaca na criação de empregos formais no mês de novembro

Pelo quarto mês consecutivo, Novo Hamburgo apresentou números positivos na geração de empregos formais. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) do governo federal apontam a cidade do Vale do Sinos como a segunda cidade que mais criou postos de trabalho em toda a Região Metropolitana, perdendo apenas para Porto Alegre.

Foram 1.253 novas vagas criadas no mês passado. Em todo o Estado, Novo Hamburgo aparece na quarta colocação, atrás apenas de Pelotas e Caxias do Sul, além da capital. Desde agosto, já são 4.020 postos de trabalho criados.

"Mais uma vez, isso é reflexo do ambiente altamente positivo para empreender que implantamos na cidade", avalia a prefeita Fátima Daudt. Para ela, este ambiente favorável tem atraído muitas empresas de porte, como o Grupo Santander, que estão gerando centenas de empregos. E as perspectivas continuam grandes, como a vinda das Lojas Havan, que se instalará na BR-116, no bairro Rincão, e que, somente ela, deve contratar cerca de 200 colaboradores e representar um investimento direto entre R$ 25 a 30 milhões na cidade.

As perspectivas positivas para a cidade são reforçadas ainda pelo chamado polo regional de saúde ou Hub de Saúde, que está se tornando realidade no Município, englobando a construção de dois novos hospitais - o da Unimed Vale do Sinos e o da Doctor Clin, a expansão do Hospital Regina e ainda a construção dos Anexos 2 e 3 do Hospital Municipal, este último em uma parceria com a Universidade Feevale.