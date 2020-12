Santa Maria deve ter reforma administrativa a partir de 2021

O Executivo de Santa Maria discute a reforma administrativa da gestão para os próximos quatro anos. A iniciativa está sendo coordenada pelo vice-prefeito eleito, Rodrigo Decimo, que assume no cargo a partir de 1º de janeiro.

A intenção é que a reforma administrativa priorize a busca por resultados mais céleres nas mais diversas áreas a partir da desburocratização dos processos para os cidadãos e das ações para fomento da economia. Para isso, encontros para debater as reformulações na prefeitura já estão ocorrendo e seguirão sendo realizados, reunindo secretários de governo, servidores, representantes do Poder Legislativo e lideranças empresariais, comunitárias e políticas.

A previsão é de que a reforma administrativa seja apresentada à população ainda na primeira quinzena de fevereiro. O Grupo de Trabalho é composto pelo advogado Guilherme Cortez, que já atuou como secretário das pastas de Gestão, de Finanças e Casa Civil e se desligou em setembro deste ano para coordenar a campanha à reeleição do prefeito Jorge Pozzobom. Também conta com a doutora em Administração, Lucia Madruga, que é secretária de Educação, pasta hoje que detém o maior orçamento do município. Ambos integram o Comitê Estratégico de Acompanhamento da Covid-19.