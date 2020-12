Quatro reservatórios de água são instalados em bairros de Gramado

A Corsan Gramado recebeu quatro reservatórios que devem contribuir para a distribuição de água no município, beneficiando diretamente os bairros Várzea Grande e Moura, demanda antiga do Município. São três reservatórios de 100 mil litros cada que serão instalados na Rua Miguel Tissot, beneficiando a Várzea Grande, e um de 100 mil litros que será colocado na base elevada construída junto a praça do bairro Moura, beneficiando as famílias da região.

Os poços perfurados nos bairros Dutra e Moura foram interligados ao sistema, ampliando a capacidade de abastecimento nestas duas localidades. Segundo o gestor da Corsan - Unidade de Saneamento Especial das Hortênsias, Lutero Cassol, a capacidade de reservação de água para a Várzea Grande vai passar dos atuais 100 mil para 400 mil litros. Já o bairro Moura, passa a ter reservação de 100 mil litros.

O prefeito João Alfredo "Fedoca" Bertolucci festejou a chegada dos reservatórios, que complementa as obras já executadas pela Corsan no município. "Nós mudamos o tratamento e os protocolos com a Corsan, nos aproximamos da empresa e agora estamos colhendo os frutos. Nunca esta empresa estatal fez tanto por Gramado como tem feito nestes últimos anos, justamente pelo tratamento que lhe foi dispensado, com respeito e parceria", comentou. Lutero lembrou que estas melhorias integram o Plano de Ação do Sistema Integrado das Hortênsias apresentado pela direção da empresa, um conjunto de investimentos da Corsan em captação, tratamento e distribuição de água, além da ampliação do tratamento do esgoto cloacal, totalizando R$ 240 milhões.