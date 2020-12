Prefeitura assina acordo por poços artesianos na cidade de Ernestina

O prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, assinou o convênio para a perfuração de dois poços artesianos profundos para abastecimento de água potável. A construção de um deles será na rua Júlio dos Santos, no Centro da cidade, e outro próximo ao km 30 da Rodovia RST 153, no interior. No total, os dois poços artesianos melhorarão o fornecimento de água potável para 210 famílias do campo e da cidade.

O investimento no projeto chega a R$ 70 mil, recursos oriundos do governo do Estado, integrando no município as melhorias realizadas pela Secretaria de Obras e Viação de Ernestina. Ambos os poços receberão revestimento e proteção sanitária, com teste de vazão e análise da qualidade da água conforme as normas vigentes. O valor de R$ 70 mil já está totalmente garantido para a execução do projeto. Agora, o processo segue para licitação para contratar a empresa que irá realizar o serviço. Após a contratação da empresa, a obra deve ser realizada em 2021.