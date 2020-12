Natal Literário entrega 530 livros para crianças de Caxias do Sul

A segunda edição do Natal Literário Solidário presenteou com livros 530 crianças que vivem em abrigos e casas lares ou que são atendidas por entidades assistenciais de Caxias do Sul. A campanha do Instituto de Leitura Quindim, que contou com apoio do Programa Apadrinhe e da Fundação Marcopolo, arrecadou R$ 19.910,00 por meio de financiamento coletivo na internet e doações de empresas e pessoas físicas.

Foram contemplados os abrigos Estrela Guia, Sol Nascente e Recanto Amigo, as casas lares Jesus Senhor (três casas), Anjos da Guarda (seis casas) e Anjos Voluntários (seis casas), além de estudantes do pré ao 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Santa Fé.

Mais que uma campanha de doação de livros, um dos diferenciais do Natal Literário Solidário é o processo de escuta. Todas as obras foram escolhidas de modo personalizado, dialogando com os sonhos e com os medos de cada uma das crianças atendidas. Os livros foram entregues acompanhados de um cartão de Natal escrito a mão, contendo uma mensagem afetuosa e o nome de quem apadrinhou o presente.

"O Natal Literário Solidário traz para a sociedade alguns pontos que são muito importantes e que estão na missão do Quindim: a garantia da literatura de qualidade para crianças e jovens, uma escuta atenta para a infância e para a juventude, além da compreensão da literatura num papel de acolhimento de sonhos e medos", explica Volnei Canônica, presidente do Instituto Quindim.

Para a coordenadora do Programa Apadrinhe, Carolina Scur Bisi, a campanha foi "uma forma especial de entender um pouco sobre as vidas, os medos e os sonhos das crianças e adolescentes em casas lares e abrigos, algo tão íntimo e muito importante, principalmente neste ano".