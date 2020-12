Região Metropolitana de Porto Alegre recebeu R$ 69 milhões em obras em 2020

Em balanço do ano de 2020, a RGE divulgou que investiu na rede elétrica que atende a Região Metropolitana R$ 69 milhões, no período de janeiro a setembro deste ano. Os recursos foram utilizados em diversas obras e melhorias, como a ampliação da Subestação Sapucaia do Sul, construção e reforma de mais de 112,9 km de rede de distribuição de energia, instalação de 76 religadores automáticos e várias outras ações executadas a partir do Plano de Manutenção da empresa.

Tais melhorias aumentam ainda mais a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia aos clientes da região, bem como aumentam a oferta. "Os investimentos são fundamentais para que as comunidades possam ampliar e abrir novos negócios, proporcionando desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e renda", observa o consultor de negócios da RGE na Região Metropolitana, Cristiano Machado Pires.

A ampliação da Subestação Sapucaia do Sul, por exemplo, teve um investimento de R$ 9,8 milhões, expandindo a oferta de energia elétrica para cerca de 87 mil famílias de Sapucaia do Sul, São Leopoldo e localidades de Novo Hamburgo. Com isso, a concessionária afirma que é capaz de manter a capacidade para atender a atual demanda com folga, bem como a projeção do crescimento para os próximos anos.

Além da modernização da rede de distribuição, com troca de condutores e equipamentos elétricos, a empresa vem investindo continuamente em tecnologia. Os religadores automáticos permitem religar a energia, a partir do Centro de Operações da empresa, em São Leopoldo, nas interrupções sem danos físicos na rede. "Isso significa que em vários casos de interrupções religamos a energia num tempo muito menor do que quando precisamos deslocar equipes e efetuar consertos. Trata-se de uma tecnologia que beneficia diretamente o cliente", salienta Cristiano. Atualmente, a Região Metropolitana conta com 903 religadores.