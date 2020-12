IPTU 2021 de Gramado será reajustado em 4,31%

O prefeito de Gramado, João Alfredo "Fedoca" Bertolucci, assinou decreto que fixa em 4,31% o reajuste do IPTU para 2021. O índice foi definido com base no IPCA ao invés do IGPM, como nos anos anteriores. A mudança no indicador que define o reajuste foi estabelecido em comum acordo entre a atual e a futura administração municipal.

"Estava visível o descompasso do reajuste previsto para o IPTU, com base no IGPM. Com isso, em acerto com o governo eleito, resolvemos mudar o índice. Então foi escolhido o IPCA. Acreditamos que seria o mais sensato no momento que estamos passando, onde não sabemos do que ainda vamos passar com esta pandemia, que parece não ter fim", afirmou o prefeito.

A prefeitura também confirmou as faixas de desconto para pagamento em cota única aos contribuintes. Até o dia 22 de fevereiro, será oferecido 15% aos contribuintes. Após isso, até o dia 15 de março, será possível pagar com redução de 5%.