Matrículas na rede pública de São Borja começam a partir de hoje

Prefeitura mantém a expectativa de retomar com as atividades presenciais nas escolas em 18 de fevereiro /ALEX ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

Após cancelar cronograma inicial, em função de decreto definindo restrições devido a pandemia da Covid-19, a secretaria municipal de Educação de São Borja estabeleceu um novo calendário de matrículas nas escolas municipais para o ano letivo de 2021. As inscrições poderão ser feitas entre 28 e 30 de dezembro. Mantém-se a perspectiva de poder iniciar em 18 de fevereiro o novo ano de atividades nas escolas, na dependência, porém, da evolução da pandemia.

A diretora pedagógica da secretaria, Lourdes Balbueno, no exercício do cargo de secretária de Educação, ressalta que as matrículas no início da próxima semana visam definir logo o número de vagas nas escolas, permitindo também eventuais ajustes no quadro de professores. Ela acrescenta que o adiamento, dias atrás, acabou sendo positivo, porque evitou aglomerações diante de outras atividades nas escolas. A fase de inscrições visando vagas nas escolas foi de 1 a 4 de dezembro, tanto para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As creches, na Educação Infantil, receberão crianças até os três anos (Berçário I e II) e Maternal (I e II). Já as turmas de Pré-escola (I e II), também na Educação Infantil, serão para crianças de quatro e cinco anos. A idade deve ser considerada até março de 2021.

O Ensino Fundamental será oferecido do 1º ao 9º ano. Para ingressar no 1º ano a criança tem de completar seis anos de idade até 31 de março. O número de vagas em cada escola - urbana ou rural - será de acordo com a capacidade do estabelecimento. A ocupação da vaga será por ordem de solicitação.

São 30 escolas na rede municipal em São Borja - 19 de Ensino Fundamental e 11 de Educação Infantil. Nas escolas Vicente Goulart e Ubaldo Sorrilha da Costa funcionam turmas de Educação de Jovens e Adultos. A expectativa é de que no próximo ano possa entrar em funcionamento a nova escola de Educação Infantil, atualmente em construção no bairro Maria do Carmo.

A prevenção ao coronavírus continua sendo uma das preocupações centrais. A prefeitura adquiriu 11 mil máscaras - duas por aluno - álcool em gel e montou nas escolas outros meios de higienização e desinfecção. Não se descarta que, pelo menos na fase inicial, sejam ministradas atividades híbridas - presenciais e à distância - nas escolas municipais.