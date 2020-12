Frigorífico de Seberi terá que fazer testagem em massa

O frigorífico da empresa Seara Alimentos Ltda. com sede em Seberi, na região Norte do Estado, será obrigado a testar todos os seus empregados e terceirizados em atividade, como forma de garantir a segurança do ambiente de trabalho e evitar a proliferação da Covid-19 entre os trabalhadores e no município. A unidade tem, atualmente, com 127 casos positivos, dos quais 62 positivaram, por teste RT-PCR desde o início do mês, enquanto 51 casos aguardam resultado após testagem parcial promovida pela saúde pública municipal.

A medida é resultado de Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelas procuradoras do Ministério Público do Trabalho (MPT em Passo Fundo Flávia Bornéo Funck e Priscila Dibi Schvarz . A ACP foi levada à Justiça pelo MPT-RS devido ao recebimento de denúncias de diversas irregularidades cometidas pela empresa, que integra o Grupo JBS, com relação às medidas de prevenção contra a Covid-19.

Entre elas, destacam-se o fato de empregados sintomáticos que continuaram trabalhando; ausência de determinação de afastamento das atividades em 157 casos de atendimentos ambulatoriais relacionados a sintomas compatíveis com a Covid-19, dos quais 19 eram referentes a integrantes de grupos de risco; determinação de afastamentos por períodos inferiores a 14 dias em 43 casos; aumento do ritmo e da jornada de trabalho, chegando a jornadas de mais de 12 horas diária e um aumento exponencial em um curto período de tempo do número de casos confirmados, com sobrecarga para os serviços de saúde dos municípios da região.

Segundo relatório técnico elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Macronorte, os trabalhadores têm buscado o serviço de atendimento do município com três a quatro dias de sintomas, em média, e com o relato de que estavam trabalhando até aquele momento, o que expõe funcionários que se mantêm em atividade a graves riscos de contaminação e aumenta a probabilidade de disseminação rápida da doença. No ponto, constatou-se a ocorrência de afastamentos tardios, muitos dias após o início dos sintomas, em relação a 210 empregados - dentre estes, 25 testaram positivo para COVID-19.

Foi informado, ainda, que a empresa, com o objetivo de não aguardar os resultados dos testes RT-PCR coletados pelo município, o que manteria trabalhadores afastados das atividades, passou a realizar testes rápidos nos domicílios dos trabalhadores, fora do período adequado de coleta desta modalidade de testes, com posterior determinação para retorno ao trabalho, contrariando, inclusive, a sua conduta padrão de não custear e de não aplicar testes. O resultado é que houve casos de trabalhadores que retornaram ao trabalho em razão do resultado negativo do teste rápido da empresa e que posteriormente tiveram contaminação confirmada por meio dos testes RT-PCR.

Em nota, a JBS afirmou que não comenta processos judiciais em andamento, mas "reitera que vem cumprindo um robusto protocolo de saúde e segurança em todas as unidades produtivas no país". Segundo a empresa, desde o início da pandemia no Brasil são adotadas "rigorosas medidas em todas as suas instalações", e as medidas implementadas "atendem as recomendações dos órgãos de saúde internacionais e nacionais".