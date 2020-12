CRAS será construído no bairro Niterói, em Canoas

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, assinou o contrato que estabelece o acordo para construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no loteamento João de Barro, bairro Niterói. Com a formalização do documento, a ordem de início do serviço também deve ser assinada em breve, bem como as obras devem começar na sequência. Deste modo, ainda em 2021, os moradores da comunidade terão acesso aos serviços no novo local.

A estrutura de 198,5 metros quadrados será construída na rua Itamar de Mattos Maia e vai atender a uma reivindicação histórica da comunidade. Entre outros serviços, a população terá acesso ao encaminhamento para o INSS, pedido da carteira do idoso, solicitação da segunda via de certidões, cadastro e atualização do Cadúnico. Também são atendidos os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo Busato, a obra é uma conquista para a comunidade do João de Barro à medida que irá atendê-los de forma muito assertiva. "Até aqui, os moradores eram referenciados em um CRAS que exigia deslocamento de ônibus, o que significava custo e tempo para as pessoas. Agora, teremos esse serviço em um prédio próprio e realmente próximo de quem precisa", celebra.