Serra começa a preparar roteiros turísticos para o período da vindima

As vinícolas da serra gaúcha estão nos últimos preparativos para uma nova temporada de vindima. A época da colheita da uva acontece anualmente entre meados de janeiro e março e a expectativa é positiva tanto em quantidade como em qualidade da safra. Como o período coincide também com a temporada mais comum de férias, a época da vindima vem se tornando uma das que mais atrai turistas para a região Uva e Vinho, que contempla cidades do Vale dos Vinhedos, oportunidade onde os visitantes podem vivenciar experiências em meio aos parreirais.

Visita ao parreiral, colheita e pisa das uvas, curso de degustação, almoço harmonizado, lanche típico e visita a caves são algumas das atrações que fazem parte da programação. É uma possibilidade da comunidade e dos turistas reviverem costumes e memórias dos colonizadores italianos da região e um período de celebração para produtores rurais, enólogos e suas equipes, após um ano de dedicação aos vinhedos.

"Passeios ao ar livre são tendência do turismo neste momento. Apostamos nos roteiros de vindima pois além do contato com a natureza eles oferecem o que chamamos de turismo de experiência, onde o visitante não apenas percorre os locais, mas participa do processo, podendo colher a uva direto no parreiral e até participar da tradicional pisa, em barris de madeira, ao som de um coral italiano", destaca Andréia Zucchi, diretora executiva da Giordani Turismo e Eventos, de Bento Gonçalves

Enóloga e uma das proprietárias da Vinícola Cristofoli, Bruna Cristofoli destaca que a antecipação na programação de passeios é essencial. "Estamos confiantes que será uma ótima vindima, tanto em passeios na vinícola como em termos enológicos. Apostamos na vindima como a retomada do enoturismo, e o maior desafio será conciliar a alta demanda com as restrições ao número de clientes, por isso a importância da programação antecipada dos passeios", afirma.