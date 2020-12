Ginásio de Novo Hamburgo passa por recuperação

"Diz o ditado que quem joga na quadra do Ginásio Alberto Mosmann - mais conhecido como Ginásio da Fenac - jamais esquece a sensação." A frase é do secretário municipal de Esporte e Lazer João Luís Ferreira da Silva, o Preto, que esteve acompanhando mais uma etapa das obras de revitalização do espaço esportivo. A quadra está sendo lixada para corrigir todas as imperfeições e com muito cuidado para evitar a perda da madeira original de 1972.

Por ser uma quadra flutuante, é capaz de absorver impactos e garantir um alto desempenho esportivo. Paralelo ao piso, equipes recuperam os banheiros e vestiários, instalam os corrimãos, nova fiação elétrica e renovam as salas administrativas. "Estamos aguardando os tijolos de vidro, que darão um toque especial aos janelões e as luminárias de LED que garantirão a iluminação para os jogos. Queremos dar muita vida para o ginásio", diz Preto, que não descarta a possibilidade de transferência da secretaria para as dependências do ginásio.

Também estão nos planos as atividades de iniciação ao esporte para crianças e adolescentes. A revitalização do ginásio está sendo viabilizada por uma emenda parlamentar no valor de R$ 243 mil e orçamento total no valor de R$ 698 mil, sendo que a maior parte do recurso foi aportado pela atual gestão. "Com esse valor será possível deixar o ginásio pronto para o uso e com capacidade para 25% de público nas arquibancadas. Já as arquibancadas superiores e as cabines de transmissão, por exemplo, não poderão ser utilizadas neste primeiro momento. Para isso seriam necessários recursos de aproximadamente R$ 1 milhão", finaliza Preto