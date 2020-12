Equipes começam a elaborar plano para a vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria

Um reunião nesta segunda-feira, com representantes da secretaria de Saúde, começou a traçar a estratégia de vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria, quando a vacina estiver disponível. Embora ainda sem certezas, como o quantitativo de doses que serão disponíveis e o público-alvo, a organização das equipes de saúde para realizar a imunização já se torna fundamental.

Equipes da Vigilância em Saúde e da superintendência de Atenção Básica estão mapeando regiões e identificando possíveis locais que tenham estrutura para receber a logística de vacinação contra a Covid-19, como ginásios e áreas ao ar livre. Além disso, a intenção é de que o sistema drive-thru também ocorra, dependendo da quantidade de doses a serem disponibilizadas. A partir disso, a organização se dará de forma simultânea e nos mesmos turnos, a fim de agilizar a imunização.

Uma vez identificadas as regiões e os possíveis locais, serão contatadas instituições de ensino que possam promover apoio de profissionais e de estudantes nessas ações, bem como órgãos de segurança, como o Exército. "A partir do estudo do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, estamos nos organizando e projetando possibilidades, principalmente de locais para receberem a população e as equipes de saúde", explica o secretário de Saúde, Guilherme Ribas.