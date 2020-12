RGE amplia programa para reduzir custos com UTI em casa

A RGE está lançando a continuidade do programa "UTI na Sua Casa" em 19 municípios gaúchos nas regiões da Fronteira e Missões. Com um investimento de mais de R$ 1,6 milhão, o projeto consiste em visitar clientes que tenham cadastro na companhia e que possuam uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na residência, e repassar a eles lâmpadas mais econômicas e verificar a viabilidade de instalação de sistemas fotovoltaicos na residência. O intuito é diminuir o custo da energia elétrica para famílias que já possuem grandes investimentos em saúde, com compra de medicamentos e outros itens.

O programa levará, nesta etapa, o benefício às cidades de Ajuricaba, Catuípe, Cerro Largo, Doutor Mauricio Cardoso, Entre Ijuís, Giruá, Guarani das Missões, Roque Gonzales, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja, São Jose do Inhacorá, São Luiz Gonzaga, São Martinho, São Nicolau, Três de Maio e Três Passos. Uma empresa contratada pela RGE fará a atualização do cadastro, a oferta das lâmpadas e a verificação de viabilidade de instalação de sistemas fotovoltaicos.

As visitas iniciaram em dezembro, e se estendem até 2021. No total, serão 4.000 lâmpadas doadas e 150 kits fotovoltaicos em toda a área de concessão da distribuidora. A RGE pretende visitar de forma contínua todos os clientes cadastrados que possuem essa particularidade.

Para o analista de eficiência energética da RGE, Eder Hoffmann, o programa visa não somente reduzir a conta de luz, mas também ajudar as famílias. "Sabemos que nessas residências a energia elétrica representa muito mais que somente qualidade de vida, é algo indispensável. Em um momento de crise no qual estamos vivenciando, reduzir os custos com energia elétrica significa poder ter mais saúde financeira para outras tantas necessidades, sejam elas com medicamentos, equipamentos mais modernos, alimentação específica, entre outros. A atitude estratégica e humanitária é também uma forma de dar assistência à saúde", comenta Hoffmann.