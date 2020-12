Tramandaí pleiteia aumento no número de policiais na cidade

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, esteve reunido com o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, para tratar de segurança pública. Em pauta, o chefe do Executivo municipal buscou o aumento no número de policiais militares durante todo o ano. "A população cresceu muito e projetamos também o aumento do efetivo da Brigada Militar na baixa temporada. Devido a pandemia, muitas pessoas escolheram Tramandaí como moradia fixa", explicou Gauto.

Nesta semana, ocorreu a formatura do Curso Básico de Formação Policial. No litoral a formatura ocorreu com as turmas da Escola de Formação e Especialização de Soldados. O evento foi realizado no complexo da Brigada Militar em Osório. No total, 860 novos policiais se formaram. A expectativa é de que parte desse efetivo seja remanejado para a cidade, a fim de atuarem de forma permanente durante o ano.