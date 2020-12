Reunião trata de alternativas para evitar a erosão do rio Gravataí

Representantes da Corsan, Sindicato Rural (arrozeiros) e do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) estiveram reunidos num encontro inédito na semana passada. Na pauta, a discussão de soluções estruturais de baixo impacto para diminuir a erosão do rio Gravataí e manutenção das condições normais de abastecimento público diante da estiagem.

As soluções se baseiam na execução de mini barramentos em pontos estratégicos para diminuir a velocidade de escoamento a jusante do banhado e regularização de nível para as captações de água da Corsan visando o abastecimento público na região. A diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Corsan, Liliani Cafruni, ressalta que esta sinergia entre os usuários da bacia do rio Gravataí é um grande avanço para o meio ambiente, como para todos os usuários, lembrando que essas soluções já foram apresentadas pela Metroplan como alternativas para a recuperação do leito.