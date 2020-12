São Borja terá ação para evitar aglomerações no fim de ano

As autoridades da área de saúde de São Borja vêm repetindo uma advertência em relação à evolução da Covid-19: o agravamento da pandemia, em dezembro, deverá ter um quadro ainda pior no mês de janeiro. E essa preocupante perspectiva vale para a cidade e para todo o Rio Grande do Sul. Entre as consequências, a projeção é de um número bem maior de pacientes infectados e internados, com risco de colapso do sistema hospitalar.

Uma das razões apontadas para isso diz respeito à não observância de protocolos básicos de prevenção, como evitar aglomerações e observar o uso de máscaras como prática rotineira e obrigatória. Diante deste quadro, será intensificada a fiscalização na cidade nos períodos de recessos de Natal e de Ano-Novo.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Manoela Malgarin, ressalta que as ações estarão redobradas já neste final de ano. Ela explica que as equipes da Saúde municipal e do Hospital Ivan Goulart abordarão as pessoas na cidade, para reforçar orientações durante o dia. Já no período da noite a atuação será das forças de segurança de modo geral. O trabalho ainda terá participação de agentes municipais de trânsito e representantes do Ministério Público estadual.

A ação de fiscalização abrangerá bares, restaurante e todos os demais locais na cidade ou na periferia onde possam ocorrer aglomerações de pessoas. A abordagem inicial será no sentido de que os grupos se desfaçam, mas, se as aglomerações persistirem, haverá intervenção policial mais severa. "Tem-se notado que especialmente os jovens deixam de adotar os cuidados básicos recomendados", avalia a secretária municipal de Saúde, Sabrina Loureiro. A secretária destaca ainda que uma aglomeração envolvendo alguém eventualmente infectado, "numa festinha por exemplo", significa dezenas de pessoas doentes, dias depois.

Manoela Malgarin lembra que o período é de compras e circulação pelo comércio, situação que impõe precauções ainda maiores. Ela recomenda que é "indispensável não apenas a constante higienização das mãos, do rosto e das vias respiratórias superiores, mas tudo deve ser higienizado". O protocolo recomendado é que as pessoas tomem banho e lavem roupas e calçados ao chegarem em casa, além realizarem a desinfecção também das compras.