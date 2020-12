Estudo busca evitar a presença de ácaros nas plantações de soja

Intenção é criar um acaricida que atue apenas na praga e, com isso, atue diretamente no parasita /Polina Tankilevitch/Pexels/Univates/Divulgação/CIDADES

Uma pesquisa da Universidade do Vale do Taquari (Univates) tem o objetivo de selecionar proteínas específicas de um ácaro considerado praga para as plantações de soja. A ideia, com isso, é identificar novos compostos com atividade acaricida, de preferência compostos naturais, que sejam seletivos e ajam apenas no ácaro praga, e não no seu hospedeiro, ou seja, sem prejudicar a planta de soja. Assim, o acaricida agiria nas proteínas, inibindo sua ação e, consequentemente, provocando a morte do ácaro.

O professor Luis Fernando Saraiva Macedo Timmers explica que selecionar as proteínas é possível por meio da bioinformática, uma área da ciência que usa técnicas computacionais para o estudo de dados biológicos. Isso permite que uma vasta quantidade de dados seja analisada de forma rápida e confiável, e ainda com custo muito menor. "Com a bioinformática podemos comparar os genomas de diferentes organismos, no nosso caso, de ácaro, humano, soja e abelha, e selecionar as proteínas que são específicas do ácaro. Posteriormente, procuramos por compostos capazes de inibir essas proteínas, o que teria um efeito acaricida", relata.

Segundo o professor Raul Antonio Sperotto, que também participa do estudo, até o momento, em torno de 10 proteínas específicas do ácaro já foram identificadas, e atualmente está sendo testada a capacidade de inibição de alguns compostos naturais. O professor acrescenta que da mesma forma que não prejudicaria a planta da soja, o acaricida não prejudicaria o homem, que consome o grão, e as abelhas, que são um importante indicador de controle ambiental.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é que sejam colhidos quase 135 milhões de toneladas de soja na safra 2020-2021, segundo levantamento. Esse número representa um aumento de 7,7% em relação à safra 2019-2020, que foi de quase 125 milhões de toneladas.