Aeroporto de Santo Ângelo é liberado para a operação de voos comerciais

Um avião laboratório da Força Aérea Brasileira esteve no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, para restabelecer o Indicador de Ângulo de Aproximação Visual (Vasis, em inglês), para auxiliar no pouso

das aeronaves na cabeceira. A inspeção foi realizada por uma equipe técnica do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), unidade responsável por medir, aferir e calibrar equipamentos de auxílio à navegação aérea instalados em aeroportos de todo o país, garantindo a confiabilidade das informações utilizadas pela aviação civil e militar. O aeroporto passou no teste e foi aprovado para operar com vôos comerciais.

O agendamento para instalação do equipamento estava previsto para acontecer em março de 2021, e foi antecipado para dezembro devido à ajuda das equipes técnicas, que estiveram no aeroporto durante toda a semana e trabalharam para deixar o equipamento dentro do nível aceitável de segurança.

De acordo com o presidente da Associação Comercial Industrial de Santo Ângelo (Acisa), Felipe Fontana, existe uma grande mobilização de toda a região para que o aeroporto opere a todo o vapor em 2021, com linhas tanto para Porto Alegre, quanto para São Paulo. "Já tivemos o apoio de mais de 30 entidades empresariais, universidades e associações municipais da região Noroeste do Rio Grande do Sul que aguardam ansiosamente a retomada dos voos comerciais da cidade para vários destinos brasileiros".