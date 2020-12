Prefeito eleito de Passo Fundo quer retomar o desenvolvimento da cidade

Na primeira reunião com o novo secretariado municipal, o prefeito eleito de Passo Fundo Pedro Almeida destacou o compromisso de sua gestão em retomar o desenvolvimento da cidade ainda em um cenário de pandemia. Ele realizou a primeira reunião com os novos secretários municipais durante o fim de semana.

Ao lado do vice-prefeito, João Pedro Nunes, ele cobrou empenho de todos para cumprir os compromissos assumidos com a população e fazer Passo Fundo retomar o desenvolvimento o mais rápido possível. "Mesmo diante dos desafios que a pandemia seguirá nos impondo, é fundamental que possamos trabalhar focados em preservar vidas e retomar o crescimento do município", observou.

Ações para superar os impactos da pandemia, questões legais e financeiras e novas ferramentas de planejamento foram alguns dos temas tratados no encontro. "É muito importante que todos conheçam o que foi realizado até agora e possam planejar os primeiros passos com métodos e perspectivas eficazes. Nosso foco principal é o atendimento ao cidadão e o resultado que ele espera de nós", ressaltou Pedro Almeida. Ainda neste encontro com os secretários e secretárias que irão compor a próxima administração municipal, Pedro antecipou que ações como essa, de reunir o secretariado, serão frequentes em seu governo.