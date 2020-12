Hospital de Bento acende o alerta por ocupação de leitos

O aumento do número de casos de Covid-19 em Bento Gonçalves pode ser percebido no Hospital Tacchini, através dos registros na estrutura Fast Track, responsável pela triagem de pacientes com sintomas respiratórios. Entre outubro e dezembro, a média diária de atendimentos subiu 193%.

De acordo com a diretora de divisão hospitalar do Tacchini Sistema de Saúde, Roberta Pozza, a análise da curva de contágio de países europeus sugeria um aumento de casos no Brasil a partir do dia 15 de dezembro. O mesmo estudo apontava a possibilidades do contágio ganhar velocidade e atingir seu pico nos primeiros dias de janeiro. Contudo, o aumento de atendimentos chegou antes do esperado, o que traz ainda mais preocupação para as próximas semanas.

"Se formos olhar curva de países como Itália, a segunda onda teve o dobro de pessoas contaminadas. E apesar de a proporção entre a quantidade contaminados e de internados ser menor do que na primeira onda, ainda há uma relação entre os dados Os números nos sugerem que, se o volume de infectados continuar aumentando, chegaremos ao pior dos cenários. Vamos precisar escolher a quem prestar atendimento", lamenta.

O alerta é ainda maior com a chegada das festas de final de ano. Ainda de acordo com a dra. Roberta, o intervalo entre os feriados de Natal e Ano Novo pode ser determinante para aumentar o número de contaminados. "Temos um potencial de infecção gigantesco. Se considerarmos que o ciclo de manifestação da doença é de 7 a 10 dias. Nós vamos ter um primeiro ciclo no Natal e quanto ele estiver terminando, teremos o Réveillon. Nesse período, as pessoas podem estar assintomáticas, mas ainda assim serem vetores de contaminação", descreve.