Após reforma, clínica de família é entregue em Canoas

A prefeitura de Canoas realizou a entrega da obra da Clínica de Saúde da Família (CSF) Nova Niterói. A nova estrutura, localizada na rua Quaraí, completamente reformada e ampliada em 97 metros quadrados, entrará em funcionamento nas próximas semanas.

Com o investimento de R$ 437 mil, a reforma na antiga unidade básica de saúde propiciou que a secretaria municipal da Saúde ampliasse o número de consultórios para quatro, gerando mais atendimentos em turno estendido. Na CSF Nova Niterói, será possível consultar com médico e dentista, agendar atendimentos e realizar procedimentos ambulatoriais. Além disso, serão oferecidos exames clínicos, testes rápidos, vacinas, tratamento para doenças crônicas, consultas com nutricionista, psicólogo e assistente social.

O município conta com oito Clínicas de Saúde da Família. Apenas entre outubro e novembro deste ano, a prefeitura de Canoas inaugurou quatro novas unidades do tipo, contemplando os bairros Guajuviras (CSF Caic), Harmonia (CSF Cerne), Mato Grande (CSF Mato Grande), e desde então, tais clínicas já foram responsáveis por mais de 8,5 mil atendimentos médicos e odontológicos.

Há ainda mais duas unidades com obras avançadas, que devem ser entregues em breve. A CSF Santa Isabel, será inaugurada em novo endereço, maior e com mais serviços, no Centro; e a CFS Prata, que vai beneficiar o bairro Fátima. "Priorizamos a modernização e ampliação da saúde básica em Canoas. As Clínicas de Saúde da Família representam mais serviços, especialidades médicas e a possibilidade de fazer, em um só lugar, diversos tipos de atendimento", destaca o prefeito, Luiz Carlos Busato.