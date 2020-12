Obra de pavimentação de trecho da ERS-020 entra em fase final

Um dos principais caminhos em direção aos Campos de Cima da Serra ficará mais fáceis de serem acessadas, graças à pavimentação de mais três quilômetros na ERS-020, no trecho da saída do município de Cambará do Sul em direção a São José dos Ausentes. Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) as obras contam com investimento de R$ 3 milhões.

De acordo com o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino, os serviços de pavimentação foram finalizados na segunda quinzena de novembro. Em breve, deve iniciar a sinalização, com a pintura da pista e a instalação de placas e tachões. "O asfaltamento desse segmento é uma antiga demanda regional que, além de facilitar o trajeto de quem deseja visitar as cidades, contribui para o acesso à Serra Catarinense", explica Faustino. "Com mais esse lote concluído, os usuários já dispõem de 15 quilômetros de asfalto ininterruptos na saída de Cambará", afirma.

Além do segmento já pavimentado, o diretor-geral do Daer adianta que serão realizados novos serviços em 26,5 quilômetros entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes. "A intenção é avançar com o asfaltamento. Para isso, estamos providenciando as licenças técnicas e os estudos para viabilizar as atividades", explica o dirigente. "A expectativa é de que consigamos executá-las no segundo semestre do próximo ano", projeta.