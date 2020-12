Hospital de Pelotas consegue verba para centro cirúrgico

O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) foi contemplado com verba de emenda parlamentar para ampliação e qualificação do Centro Cirúrgico. Os valores, que soma R$ 1.250 milhão serão utilizados para reabertura de uma sala cirúrgica e aquisição de equipamentos para outras três salas.

Referência do Pronto Socorro (PS) Municipal, o Centro Cirúrgico realiza, por exemplo, cirurgias eletivas, de urgência, de emergência e de maternidade. "É um setor essencial às atividades realizadas no PS, que não poderiam existir enquanto serviço sem contar com essa retaguarda", explica o diretor de assistência, médico Edevar Machado Júnior.

O Centro é composto por sete salas cirúrgicas mas, atualmente, seis estavam em funcionamento devido à falta de equipamentos. Em 2019, o espaço foi responsável por realizar, em média, 658 cirurgias ao mês. Com o acréscimo da sétima sala, a estimativa é aumentar o número para mais 110 cirurgias por mês. De acordo com o diretor de gestão, administrador Maurício Karini, a verba será utilizada para a aquisição de equipamentos de alta tecnologia como foco cirúrgico de teto, microscópio cirúrgico, sistema de vídeo endoscopia rígida, aparelho de anestesia, bisturi elétrico, monitor multiparâmetro e mesa cirúrgica.

O Hospital Universitário de Pelotas é um dos mais relevantes para região por sua atuação integral no SUS e por comportar a área de pronto atendimento, referência para 21 municípios e quase um milhão de habitantes. "Nosso hospital é referência dentro do SUS por tudo o que ele faz. Não só pela atenção hospitalar, mas também pela atenção ambulatorial na rede como um todo", explica Machado.