A prefeitura de Santa Clara do Sul decidiu modificar, excepcionalmente em 2021, o índice inflacionário e não promover reajustes mensais nas taxas e serviços cobrados pelo município, entre os quais o IPTU e a água. Em vez do IGP-M, o Valor de Referência do Município (VRM) passará a ser calculado sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A partir deste novo formato, o intuito é de que o índice de correção fique bem inferior em comparação com o IGP-M, que no acumulado deste ano chegou a quase 22%. Sendo assim, o VRM deste mês de dezembro, avaliado em R$ 598,02, será fixado em 2021 e passará a valer o ano inteiro, sem a necessidade de reajustes mensais.