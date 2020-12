Vale do Sinos volta a bater recorde de casos de Covid-19

novo levantamento sobre a pandemia de Covid-19 O mestrado em Virologia da Universidade Feevale divulgouno Vale do Rio dos Sinos. Os números apontam que as novas infecções seguem um ritmo de crescimento exponencial, com quase 3.000 novos casos confirmados entre os dias 12 e 18. A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais da região teve novo aumento, alcançando 102% na sexta-feira.

Para a pesquisa, foram considerados os dados disponibilizados pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) do Vale do Rio dos Sinos (Consinos) e pelo governo do Estado. O levantamento confirma o pior momento da pandemia desde o seu início, e que os novos casos estão em crescimento exponencial desde o final de novembro. Desde o dia 20 de daquele mês, as contagens ultrapassam os 2.000 a cada semana, chegando ao recorde de 2.929 no dia 18. Em números absolutos, a região do Vale do Sinos acumula um total de 40.423 casos confirmados e 761 óbitos, com 36 nesta semana.

Conforme o professor do mestrado em Virologia da Feevale, Fernando Spilki, embora exista uma estabilização no número de óbitos, se mantém a saturação das UTIs e se observa o número recorde de casos novos pela segunda semana seguida. "A previsão é de crescimento do número de casos e de lotação das UTIs até o fim do ano, pelo menos", afirma.