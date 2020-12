Feira da agricultura familiar em Torres terá 55 expositores

A Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho de Torres vai contar com agroindústrias familiares, flores e artesanato. A homologação das inscrições foi definida pela comissão organizadora da feira. São 55 expositores em 2021, um a mais do que neste ano, quando 54 empreendimentos participaram da feira. Os agricultores vêm de 42 municípios gaúchos.

As cidades com maior representação são Santo Antônio da Patrulha, com quatro agroindústrias de doces, hortaliças e pescados e Gramado, também com quatro agroindústrias de mel e laticínios. O município de Não-Me-Toque participa da feira com duas agroindústrias de embutidos e uma queijaria. A Comissão volta a se reunir no dia 18 de janeiro para avaliar a realização da feira. A exposição, prevista para iniciar no dia 11 de fevereiro, ainda depende de autorização do governo do Estado para sua realização, em função da pandemia.