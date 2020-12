Prefeitura de Caxias do Sul cria banco voltado para recolhimento e doação de materiais de acessibilidade

A prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento (Codeca), inaugurou o Banco de Materiais de Acessibilidade de Caxias do Sul. O local visa o recolhimento de diversos materiais de acessibilidade, novos ou usados, por meio de doação de pessoas físicas ou jurídicas, ou ainda por meio de convênios com órgãos e entidades governamentais e não governamentais.

"Com a arrecadação, pretendemos dar maior vazão à dispensação de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e outros materiais de acessibilidade que conseguirmos captar e, dessa forma, atingir maior número de cidadãos caxienses com deficiência e garantir a estes o direito de ter recursos que ampliem suas habilidades e capacidades funcionais. Também, esperamos que o Banco estimule o sentimento e o hábito de fraternidade e reciclagem entre as pessoas com e sem deficiência do município", disse a representante da Coordenadoria de Acessibilidade, Lucélia Gomes.

O secretário de Segurança Pública e Proteção Social afirma que o Banco foi uma iniciativa positiva de entidades que se empenharam em criar ferramentas e políticas públicas cada vez mais resolutivas para o cidadão que necessita e não possui recursos para o acesso a materiais de acessibilidade. Assim, a população caxiense que tiver em casa e que queira doar os materiais como órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção ou outros materiais de acessibilidade, pode entrar em contato com a Coordenadoria pelo telefone (54) 3218 6000e agendar o recolhimento desses materiais.