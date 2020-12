São Leopoldo passa a integrar consórcio metropolitano

O município de São Leopoldo passou a integrar a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Com isso, terá a possibilidade de participar de demandas regionais sobre diversos assuntos. O ingresso da cidade de São Leopoldo foi aprovado por unanimidade durante a assembleia.

Uma das principais conversas do consórcio atualmente é referente à compra da vacina contra a Covid-19, que é negociada com o Instituto Butantan, parceria no desenvolvimento da chinesa Coronavac. A Granpal é integrada agora por 15 municípios. Além de São Leopoldo, fazem parte da Associação Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Guaíba, Viamão, Gravataí, Arroio dos Ratos, Santo Antônio da Patrulha, Alvorada, Eldorado do Sul e Glorinha.