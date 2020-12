Licitação para projeto do HPS de Pelotas será em 6 de janeiro

A prefeitura de Pelotas publicou a data de início do processo licitatório, que será destinado a empresas interessadas em executar os projetos do Hospital de Pronto Socorro de Pelotas. A licitação, na modalidade tomada de preços, está marcada para o dia 6 de janeiro, às 10h.

De acordo com o aviso de licitação, o procedimento tem como objeto a contratação da empresa que prestará serviços de elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e complementares, destinados à construção do Hospital Especializado Tipo II. Conforme o Ministério da Saúde, esse padrão de unidade de saúde caracteriza-se pela cobertura populacional acima de 501 mil habitantes, demanda regional e macrorregional, e por dispor de unidade de urgência e emergência, além de recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento geral de casos clínicos e cirúrgicos.

No dia 10, o governador Eduardo Leite e a prefeita Paula Mascarenhas assinaram o termo de referência que permite a elaboração dos projetos para a construção do novo HPS de Pelotas. A unidade hospitalar do tipo II deverá contar com 100 leitos clínicos e será implantada na estrutura onde hoje funciona o Centro Covid. Para o projeto, o Estado repassou R$ 856,7 mil ao município.