Infestação do mosquito da dengue é identificado em bairros de Lajeado

A Vigilância Ambiental de Lajeado direcionará as ações de combate e prevenção ao mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, nos bairros em que o Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) constatou maior nível de infestação. Pelo estudo os bairros Santo Antônio e Planalto tiveram alto índice de infestação.

Para a realização do último levantamento do LIRAa, um sistema de informatização sorteou os quarteirões que foram trabalhados. Durante este segundo ciclo, que ocorreu entre os dias 30/11 e 09/12, os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde realizaram a inspeção em 2.066 imóveis e coletaram 63 amostras, contendo 420 larvas de mosquitos de várias espécies.

O resultado da análise laboratorial, feita pela bióloga e coordenadora da Vigilância Ambiental, Catiana Lanius, identificou que das 63 amostras, 25 continham larvas como da espécie aedes aegypti, sendo 8 focos no Santo Antônio, 6 no Planalto, 3 no Campestre, 2 no Conservas e um foco em cada um dos bairros Montanha, Moinhos d'Água, Centenário, Morro 25, Americano e Olarias.

Em comparação com os resultados do levantamento realizado no mesmo período do ano passado, quando foram encontrados nove focos, houve um aumento de 177% de focos. Para Catiana, o aumento significativo se deve às altas temperaturas, que aceleram o ciclo de vida do mosquito, e também ao descuido da população.

Com esses resultados, o município de Lajeado foi enquadrado como risco médio para transmissão de dengue, zika e chikungunya. "Isto indica que no município temos uma quantidade grande de mosquitos da espécie Aedes aegypti, o que propicia um risco médio de transmissão de doenças das quais este mosquito é vetor", alertou Catiana.

Nas próximas semanas, os agentes de endemias realizarão visitas aos imóveis e, juntamente com o morador, inspecionarão possíveis criadouros e focos de mosquito, eliminando os que forem localizados. Além disso, orientarão sobre a importância da verificação semanal para identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito no domicílio, tanto na área externa quanto interna da residência.