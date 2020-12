Duas novas escolas são inauguradas em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, entregou duas novas escolas municipais. Na região de Reolon, a Escola Municipal de Ensino Fundamental San Gennaro foi entregue. O educandário, no Loteamento Rota Nova, tem 10 salas de aula para Ensino Fundamental e quatro para a Educação Infantil, com capacidade para atender a 659 crianças. No próximo ano, 250 estudantes da região que usavam o transporte escolar para ir a escolas distantes já começam as aulas no novo prédio.

A escola faz parte do projeto Rota Nova, iniciado ainda no ano de 2011, que contempla também uma adutora, a Unidade Básica de Saúde e a pavimentação asfáltica das ruas Luiz Covolan e Pedro De David, além do empreendimento habitacional constituído de 420 unidades habitacionais. Ainda no projeto, falta ser construído o centro social e a realização da recuperação ambiental das áreas degradadas às margens da rodovia Rota do Sol, ao longo dos bairros Santa Fé e Cidade Industrial.

O valor total do projeto é de mais de R$ 18,5 milhões, contando com repasses da União no valor de R$ 13 milhões e o saldo de contrapartida do município. Só na escola, o investimento foi na ordem de R$ 5,8 milhões, sendo R$ 4 milhões de repasse da União e o restante, contrapartida do município, que também destinou o lote.

Outro educandário entregue foi a nova Escola de Educação Infantil Santa Tereza Guadalupe, no Desvio Rizzo. A escola tem quatro salas com capacidade para atender a 80 alunos em turno integral ou 160 em dois turnos. A obra foi executada por uma empresa privada teve investimento na ordem de R$ 1,3 milhão.