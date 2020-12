SAÚDE Notícia da edição impressa de 21/12/2020. Alterada em 22/12 às 03h00min Mais cinco leitos de UTI são abertos em hospital de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul abriu mais cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto no Hospital Geral para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Custeados exclusivamente pelo município, cada diária será de R$ 4 mil. De 10 leitos de cuidados intensivos, a instituição para a contar com 41 unidades.

Desde o início da pandemia, em março, quando o município contava com 34 leitos, houve um aumento de 153% na capacidade de internações, passando para 86 leitos disponíveis à região. Conforme o secretário da Saúde, Jorge Castro, não são os equipamentos ou a estrutura física que preocupa, mas sim a mão de obra. "Os profissionais da saúde estão exaustos, físico e mentalmente. Não adianta de nada abrirmos constantemente leitos se a população não colaborar. Não é o momento de fazer festas clandestinas e aglomerações", alerta.