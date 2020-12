Escolas de Santa Maria vão passar pro reformas

Duas instituições de ensino de Santa Maria serão contempladas com obras, que vão beneficiar os alunos na realização de atividades esportivas e recreativas. O prefeito Jorge Pozzobom assinou a homologação do processo licitatório para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro, no bairro de mesmo nome. O investimento previsto é de R$ 435.411,91.





Outra instituição de ensino que será beneficiada é a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Carlos, no bairro Urlândia. Uma outra empresa contratada será a responsável pela construção de uma cobertura em concreto armado para a quadra poliesportiva já existente. O investimento deste serviço é de R$ 399.864,38. Os recursos destinados para a execução das obras são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do município. A previsão de conclusão é de até seis meses.