Empresa fará a reforma de sete postos de saúde de Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert assinou o contrato com a empresa que será responsável por reformas em sete postos de saúde em áreas do município. Com um valor total de R$ 108.472,16 a empresa fará lavagem, pintura interna e externa.

O trabalho deverá começar logo e serão beneficiadas as unidades de Mariante, PAM, Deodoro, Tangerinas, Santa Emília, Estância Nova e ainda o Posto Central. A contratada fornecerá garantia do trabalho executado de cinco anos contando do recebimento definitivo das benfeitorias. O trabalho deverá ser executado em 45 dias, sendo que poderá ser prorrogável em casos de atrasos justificáveis aprovados pelo fiscal do contrato. "Este é um importante passo para qualificar os ambientes e ofertar mais conforto aos nossos munícipes. A reforma possibilitará ainda também comodidade aos servidores que atuam nas unidades", destacou Wickert.