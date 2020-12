Área em Itaara é reconhecida pela educação ambiental

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reconheceu mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), criada no Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Localizada no município de Itaara, a RPPN Solar das Borboletas é a segunda na região. A primeira a ser reconhecida, desta vez pela secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, foi a RPPN Fundação Mo'ã, em 2015.

As reservas integram uma categoria das Unidades de Conservação (UC), porém são de domínio privado. Para sua criação, o proprietário de uma área com potencial para preservação da natureza precisa manifestar sua intenção de conservar o ambiente natural. A partir disso, são realizadas vistorias técnicas de um dos órgãos ambientais, podendo ser federal, estadual ou municipal, realizando o registro desse compromisso.

Para a criação da Reserva Solar das Borboletas, a propriedade destinou 1,4 hectare coberto com floresta. Entre as atividades promovidas no local, que incentivam a preservação, estão trilhas de educação ambiental e turismo ecológico. A proprietária da área também articula encontros de estudos e de lazer, a fim de estimular o contato com a natureza.

Já os Corredores Ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam unidades de conservação e facilitam a dispersão de espécies e a colonização de áreas degradadas. Eles auxiliam na conservação de ecossistemas e da biodiversidade, e na manutenção de populações de espécies de flora e fauna. Essas áreas promovem ainda a geração de renda por meio do uso sustentável dos recursos naturais, integrando os processos culturais e socioeconômicos à gestão ambiental e à manutenção da qualidade ambiental e do bem estar das populações.