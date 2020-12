Casas assistenciais estão próximas de serem finalizadas em São Borja

Em algumas semanas, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Leonel Brizola, em São Borja, retomará seus atendimentos no local onde foi originariamente instalado. Com isso, a unidade assistencial sairá do bairro Itacherê, onde se encontra atualmente, e voltará a funcionar na vila Leonel Brizola. A informação é do secretário municipal em exercício de Desenvolvimento Social, Sílvio Amaral.

Por mais de um ano, o CRAS foi transferido da vila Leonel Brizola para que o local pudesse ser utilizado para abrigar a Casa de Acolhida. No período, a Casa de Acolhida, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, passou por obras de reforma e ampliação, recebendo melhorias que somam R$ 355 mil e hoje é uma das referências no setor no Rio Grande do Sul.

Sílvio Amaral ressalta que, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, os CRAS na cidade seguem com atendimentos ao público apenas no turno da manhã. Mesmo assim, é preciso evitar aglomerações, observar o distanciamento social e fazer o uso obrigatório de máscaras.

Além disso, estão por ser finalizadas as obras de reforma no Centro Dia do Idoso, instalado no antigo Centro Social Urbano, bairro Itacherê. O local recebe recuperação da cobertura, do sistema de calhas e das redes hidráulica e elétrica. As obras ainda incluem pintura geral e reparos no piso. Uma área externa também está sendo implantada, para maior comodidade ao público assistido.

O local oferece 12 vagas a pessoas a partir dos 60 anos. Elas são selecionadas pelo nível de vulnerabilidade e permanecem o dia no local, recebendo café da manhã, almoço e lanche, participando ainda de atividades de integração. Em função da pandemia, todas as atividades estão suspensas desde o início do ano.