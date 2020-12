Ceias de Natal serão entregues a famílias carentes em Caxias

Uma mobilização, que envolve a prefeitura de Caxias do Sul e o Banco de Alimentos, vai repetir uma ação que já levou alegria e esperança a muitas famílias caxienses em situação de vulnerabilidade, a doação de ceias natalinas no dia 24 de dezembro. A iniciativa solidária será possível graças às doações obtidas de parceiros como o Instituto Elisabetha Randon, que doou 200 unidades de chester e lombo suíno. A ideia é agregar outras parcerias ao movimento.

O trabalho principal ficará a cargo das cozinhas comunitárias do Mariani e Canyon, onde as ceias serão distribuídas, além da equipe do Banco de Alimentos. "Vamos assar as aves com ajuda de estabelecimentos comerciais, além de fazer um mutirão de voluntários para preparar a farofa, arroz à grega e frutas", comemora a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional do município, Cristina Fabian Gregoletto. As 200 famílias receberão também chocolates e brinquedos, obtidos por doações de voluntários.

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos e do Banco de Alimentos, serão acrescentados à ceia sucos de uva e frutas. Também haverá frutas cristalizadas doadas pela hamburgueria El Viajero de Farroupilha. Cada cozinha irá contemplar cem famílias, beneficiando no total cerca de 500 pessoas. As famílias contempladas já são atendidas de forma regular pelos programas de Segurança Alimentar. O preparo iniciará nsta quarta-feira e a entrega das ceias será no dia 24/12, a partir das 14h, nas duas cozinhas comunitárias ).

Para o titular da secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Valmir Susin, a ação fechará um ano marcado pela solidariedade. "Tem sido um enorme desafio manter as doações de alimentos ao longo de vários meses e com as dificuldades enfrentadas por todos, neste 2020 de tantos problemas como estiagem, crise econômica e pandemia de coronavírus", destaca.

Na avaliação do secretário, a ajuda da comunidade tem sido imprescindível. "O caxiense é solidário. Agora mesmo, enquanto enfrentam restrições para celebrar o Natal em família, há pessoas pensando no próximo. Isso nos alegra e dá esperança", afirmou.