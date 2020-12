Ampliação das feiras do produtor leva agricultores para mais locais de Esteio

Até este ano, Esteio tinha duas feiras do produtor, realizadas há mais de 17 anos na Praça da Bíblia, no Centro, e na avenida do Carnaval, no bairro Santo Inácio. No início de agosto, foi aberto um terceiro espaço para a comercialização deste tipo de produto, no bairro Novo Esteio, além de um outro na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca,. Com os novos locais, a prefeitura duplicou a quantidade de feiras na cidade.

As feiras comercializam hortifrutigranjeiros, produtos coloniais, floricultura e têm espaço para a venda de produtos artesanais do projeto de "Inclusão Produtiva", criado no município. O setor de Desenvolvimento Econômico presta assessoria aos comerciantes.

O pequeno empreendedor Emídio Garcia Vargas, 49 anos, se criou trabalhando na banca da família vendendo pães, cucas e roscas na Praça da Bíblia e na avenida do Carnaval. O pai foi um dos primeiros comerciantes a se instalar nos dois tradicionais pontos de feiras de Esteio, há cerca de 17 anos. Depois, como a maioria dos jovens, Emidio foi trabalhar em outros locais, até que decidiu substituir o pai frente ao pequeno negócio familiar.

Quatro dias na semana, o comerciante/padeiro se instala nas feiras de Esteio para vender os produtos que prepara em sua casa, no Bairro Parque Amador. Aos domingos, participa de uma feira de rua em Canoas. Experiente no assunto, Emidio diz que a organização das feiras esteienses melhorou nos últimos ano e a abertura de novos locais para a venda ajudam na geração de renda para os feirantes. "Posso dizer que melhorou 100% aqui na Praça da Bíblia e também na avenida do Carnaval. O movimento está maior também, e os dois novos locais de venda são muito bons", comentou.