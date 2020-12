Emater apresenta ações realizadas ao longo de 2020 na cidade de Estrela

O secretário de Agricultura de Estrela, José Adão Braun, e da Fazenda, Henrique Lagemann, receberam a visita da equipe local da Emater/RS-Ascar de Estrela. O motivo foi a entrega anual do Relatório Municipal de Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social da entidade referente ao exercício 2020.

O relatório apresenta os eventos realizados/ou participações, as prioridades definidas e parceiros locais envolvidos pelo escritório. O estudo destaca, em 2020, a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social a mais de 400 famílias, em diferentes localidades do município, este ano marcado pela pandemia. Na área de "Agricultura de Base Ecológica", o relatório ressalta a consolidação da forma de produção e comercialização com boa diversidade de produtos e geração de renda, e constata que a pandemia levou os produtores a inovarem a forma de comercializar seus produtos.

A venda através de redes sociais, principalmente Whatsapp, com entrega direta aos consumidores se tornou uma ótima e rentável alternativa. Quanto ao "Crédito Rural" através do Plano Safra, o trabalho ressalta a condução de mais de cem projetos de crédito, proporcionando acesso ao montante aproximado de R$12.805.183,74. Além disso, foram elaborados outros 156 croquis de gleba, que são fundamentais para o acesso às linhas de custeio, tanto pecuário quanto agrícola.

Na área da "Segurança Alimentar", cerca de 50 famílias receberam atendimento, o que contribui na construção de canais de comercialização, incentivo à produção para autoconsumo e, ao mesmo tempo, fortalecendo a relação da agricultura familiar com o mercado institucional. Ainda, na área do "Bovinocultura de Leite", a pesquisa detalha o atendimento a mais de 100 produtores de leite do município, com as mais diversas realidades (dos que produzem 50 litros de leite por dia, até propriedades com 5.000 litros de leite/dia; da ordenha balde ao pé ao robô de ordenha).