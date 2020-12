Santa Clara do Sul terá estudo para detalhar características locais

Trabalho do Inbbio será realizar levantamento sobre dados demográficos, ambientais e socieconômicos /PREFEITURA DE SANTA CLARA DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Traçar um panorama de Santa Clara do Sul que possibilite a implantação de políticas públicas ainda mais assertivas e alinhadas às necessidades locais. É com este objetivo que o prefeito Paulo Kohlrausch assinou um convênio inédito no município O trabalho ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Bioeconomia (Inbbio), que será responsável pelo levantamento, processamento de dados e elaboração de relatórios técnicos sobre as características demográficas, ambientais e socioeconômicas do município.

Segundo o prefeito, a partir das informações coletadas, a administração municipal passará a ter um amplo banco de dados que permitirá decisões mais ágeis e eficazes, principalmente para a implantação do Plano de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo do município. "Queremos ter dados atualizados sobre todo o território de Santa Clara do Sul para que possamos prestar serviços púbicos cada vez melhores à população e definir as prioridades locais", frisa.

De acordo com o coordenador do projeto, Heinrich Hasenack, a partir do levantamento os cidadãos santa-clarenses também conhecerão melhor as características do município, como o solo, o clima, o relevo, a quantidade de moradores por localidades, além do que é produzido em Santa Clara do Sul. O secretário municipal de Infraestrutura, Fabrício Renner, enaltece a importância deste trabalho como ferramenta de desenvolvimento das áreas urbana e rural do município. "Também servirá como base para outros projetos a serem realizados futuramente, como o Plano de Tratamento das Águas Pluviais, Saneamento Básico e Água Potável, visando um crescimento sustentável e equilibrado de Santa Clara do Sul", enfatiza o secretário.

O levantamento terá quatro meses de duração e trará informações sobre a densidade demográfica e ocupação territorial, mapa dos arroios e fontes de abastecimento de água, divisão territorial, malha viária (estradas principais e secundárias), mapa do município com a delimitação das comunidades, mapa do uso da terra (solo e água), além de demarcar as áreas de proteção ambiental.