Ano letivo da rede municipal de Venâncio Aires encerra em janeiro

Totalmente atípico por conta da pandemia do coronavírus, o ano letivo de 2020 da rede municipal de ensino em Venâncio Aires foi de reinvenção dos professores e adaptação por parte dos alunos e familiares, que precisaram se adaptar a novas formas de ensino, uso de ferramentas diversificadas, principalmente a internet.

No total, foram apenas 19 dias letivos para o ensino fundamental. Em maio iniciaram as aulas remotas. "Foi um ano muito difícil. De adaptação principalmente para os alunos menores, precisou-se de motivação para os estudantes maiores, os professores precisaram se recriar", relata a Secretária Municipal de Educação Alice Theis. Ela ainda acrescenta que "mais do que nunca viu-se a importância do professor, a presença indispensável dele na vida do aluno".

Por conta da pandemia, a decisão de não retomar mais as atividades presenciais em 2020 deu-se a partir de visões técnicas e científicas. "Sempre pregamos pela segurança, tanto dos alunos como dos profissionais. Então a melhor decisão foi seguir com as aulas programadas", afirma a Secretária.

Mas, segundo ela, o ensino a distância não é sinônimo de aprovação automática dos alunos. No decorrer do ano, os conteúdos essenciais foram construídos e repassados de forma virtual ou mesmo presencial (com retirada e entrega de material nas escolas). Com isso, alunos que não tenham realizado as atividades propostas, não tenham entregue no mínimo 50% dos trabalhos poderão ser reprovados. Estes, por sua vez, terão a oportunidade de alcançar a aprovação entre os dias 4 a 15 de janeiro, quando poderão desenvolver as atividades de recuperação.

Ainda, se neste período o aluno não entregar até 50% dos trabalhos e for reprovado, os pais podem solicitar uma reavaliação, por escrito no respectivo educandário, nos dias 18 e 19 de janeiro, quando então receberão uma lista de atividades para o aluno fazer antes do início do próximo ano letivo. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro é o período de férias dos professores das escolas de Ensino Fundamental e também do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)