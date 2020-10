Museu do Esporte é inaugurado em ginásio de Caxias do Sul

Foi inaugurado, no fim de semana, o Museu Municipal do Esporte de Caxias do Sul, o primeiro do segmento na serra gaúcha. Com o lançamento do local, que nesta primeira etapa será somente em ambiente virtual, Caxias do Sul passa a contar com sete espaços museológicos. A visita pode ser feita através do site (sites.google.com/view/museudoesportecxs).

O diretor da Divisão de Museus, Itamar Ferretto Comaru, apresentou o espaço museológico aos presentes na solenidade, que foi realizada no Ginásio do Enxutão, local que abrigará a área física. "O Museu do Esporte é colaborativo e participativo. A memória esportiva envolve muita gente, muitos sentimentos e muitos tempos. Nesse ambiente virtual, temos o acervo, que abarca várias temporalidades, jogos escolares, jogos profissionais. É um Museu que além da imagem e do som, nos preocupamos muito com a valorização do ser humano", destacou Comaru.

"É um momento diferente que estamos vivendo, mas o dia de hoje é um momento bem feliz. Esporte e Cultura precisam trabalhar juntos e com a criação desse Museu é uma parceria que vai permanecer para sempre. Esse é o ponta pé inicial de uma partida que não tem fim. É um museu vivo. A memória é o que fica", frisou o secretário do Esporte e Lazer, Gabriel Citton.

Para a secretária da Cultura, em meio a pandemia, a criação de um novo espaço museológico de forma interdisciplinar mostra a importância de ações públicas de cultura e esporte e lazer consolidadas no município. "Sabemos que um museu não surge pronto e sua implantação é somente uma etapa de todo o processo. Esse local, a partir de agora, poderá servir de referência para o segmento esportivo de Caxias do Sul e que poderá ter seu acervo construído pela comunidade e isso é essencial. A história de uma cidade é a visão da comunidade e das entidades que a compõem", afirmou Luciane Perez.