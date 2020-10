SAÚDE Notícia da edição impressa de 19/10/2020. Alterada em 19/10 às 03h00min Sapucaia do Sul aumenta cuidados com o mosquito da dengue

Com o aumento das temperaturas, os cuidados para combater o Aedes aegypti devem ser redobrados. Para evitar a proliferação do mosquito em Sapucaia do Sul, agentes de endemia da Vigilância Ambiental seguem visitando imóveis, coletando e analisando larvas, e orientando a população.

O levantamento, realizado em diferentes bairros desde o início de outubro, tem objetivo de diagnosticar a situação da cidade, para focar as ações de vistoria nas regiões onde haja maior presença do vetor. Além do levantamento, a Vigilância Ambiental segue com ações de aplicação de inseticida nos cemitérios municipais, e eliminação de criadouros em pontos de grande proliferação de mosquitos, como borracharias, reciclagens, entre outros. Denúncias podem ser feitas pelos moradores sobre pontos que tiverem água parada, ideal para a reprodução dos insetos.